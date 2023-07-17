"Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия: министр обороны Литвы оценил угрозу

Министр сказал, что наоборот, российское военное присутствие в Беларуси, несмотря на наемников "Вагнера", было сокращено.

Появление подразделений ЧВК "Вагнер" в Беларуси принципиально не меняет ситуацию в регионе.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, передает LRT.

По его словам, в последние дни в Беларусь прибыл контингент боевиков "Вагнера" ​​- по меньшей мере 60 различных машин.

"Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество невелико. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины", – сказал Анушаускас. .

Министр подчеркнул, что наоборот, российское военное присутствие в Беларуси, несмотря на наемников ЧВК "Вагнера", было сокращено. По его данным, российских окупантов через некоторое время после обучения назад вернули в Россию.

Анушаускас добавил, что сейчас "вагнеровцы" не должны вызывать серьезную обеспокоенность Литвы.

"Вы знаете, риски были велики, когда 40 тысяч российских солдат и больше со всеми боеприпасами, тяжелым вооружением, авиация была на нашей стороне полтора года назад. Сравнить эти группы с этими возможностями... Если мы боимся в тысячу раз меньшей группы, то, честно говоря, этого не должно быть", – сказал литовский министр обороны.

На вопрос, сколько наемников ЧВК "Вагнер" может находиться в Беларуси на данный момент, он сказал, что это "небольшое количество", но не уточнил, сколько именно.

"Их разоружили в России, у них собрали боеприпасы и тяжелое вооружение. Все осталось в России. Видно, что никакой договоренности о том, чтобы они пришли с оружием в Беларусь, не было", – подытожил Анушаускас.

Напомним, что в субботу, 15 июля, в Беларусь прибыла большая колонна ЧВК "Вагнер". Сегодня, 17 июля, в Беларусь прибыла еще одна колонна террористов "Вагнера".

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