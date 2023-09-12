Вагнеровцев, подписавших контракт с белорусской ЧВК, отправляют в Африку

Контракт с ЧВК подписали те наемники, которые не захотели продолжать службу в структуре ВС РФ.
В Беларуси вагнеровцы подписывают контракты на охрану и участие в боевых действиях в Африке. В частности, речь идет о тех, которые перешли в ЧВК ООО "ГардСервис".
Об этом сообщает связанный соратником Лукашенко – Виктор Шейман.
"Члены белорусского подполья сообщили, что "ГардСервис" предлагает вагнеровцам работать в одной из стран центральной Африки, охранять объекты и обучать местных военных", - говорится в сообщении.
Шейман говорит, что контракт с ЧВК подписали те наемники, которые не захотели продолжать службу в структуре ВС РФ.
Ранее мы писали, что Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов могут быть живы. Это беспрецедентный момент - на борту на момент авиакатастрофы находились одновременно три руководителя ЧВК “Вагнер”. А это нарушает протокол и увеличивает риск их физической ликвидации.
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