"Вагнеровцев", вероятно, готовят к вторжению в Польшу – правозащитник РФ указал на обстоятельство

Террористов ЧВК "Вагнер" морально готовят к возможным операциям на территории Польши.

Об этом в интервью журналистке Олесе Бацман заявил российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин с ссылкой на свои источники.

"Утром мне поступило сообщение от человека, который начиная с июля прошлого года сообщал мне информацию о вербовке заключенных в ЧВК "Вагнер". Этот человек сообщил, что началась новая волна вербовки россиян в "Вагнер" и новым наемникам говорят, что у них впереди спецоперация, связана с проникновением в Польшу и с прохождением внутрь страны", – заявил Осечкин.

По его словам, к этому сообщению можно относиться серьезно, ведь через шесть часов после этого сообщения президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности, о претензиях в отношении территорий Польши.

"Что, оказывается, часть Польши – это щедрый подарок со стороны Сталина и Советского Союза. Что Польша неблагодарна, не помнит, какие щедрые подарки им делала Россия. И если они забыли об этом, то Путин пообещал им напомнить", – сказал правозащитник.

Осечкин считает, что следует обратить внимание на сходство того, что глава Кремля говорил на Совбезе, и того, что в течение последних дней говорили наемникам ЧВК "Вагнер".

"Плюс несколько дней назад один из главных командиров ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин выступал перед наемниками в одном из полевых лагерей, и он сказал, что впереди у них самая большая "работа" в мире. У них не работа — у них война. И закончил это фразой Welcome to hell", — подчеркнул он.

"И мы понимаем конструкцию: Путин говорит о территориальных претензиях к Польше и о том, что он их собирается каким-то образом проучить или наказать за то, что они плохо ведут себя и поддерживают Украину. Уткин говорит своим наемникам: "Впереди у нас самая большая работа", которая будет даже больше по объему, чем то, в чем они участвовали под Бахмутом, что в последние дни наемникам говорят, что они собираются вторгаться в Польшу", – сказал правозащитник.

По словам правозащитника, "в любом случае очевидно: происходит нечто, которое должно в очередной раз побуждать весь мир сильнее и мощнее поддерживать Украину и ВСУ.

"С учетом того, что и ЧВК "Вагнер" в Беларуси, и Лукашенко – это путинская марионетка, и ядерное оружие там. Нужно быть начеку и в Польше, и в странах Балтии", – подытожил Осечкин.

Напомним, 23 июля в Беларусь прибыла десятая колонна бойцов "ЧВК Вагнер".

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на переговорах с диктатором Владимиром Путиным заявил, что террористы из ЧВК "Вагнер" собрались "идти на Варшаву и Жешув".

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