"Вагнеровцы" чуть не устроили полномасштабную войну с армией РФ: что известно

В Сирии произошла стычка между наемниками ЧВК "Вагнер" и войсками Министерства обороны России, едва не переросшей в полномасштабные боевые действия.

Об этом сообщил журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Журналист пишет, что бывший депутат Одесского городского совета Игорь Димитриев, в 2014 году перешедший на сторону РФ и работавший в Сирии в интересах Кремля, в своем телеграмме опубликовал подробности произошедшего.

Суть конфликта

“Суть такова, “Вагнер” после запретов летать из-за авиабазы Хмеймим и аннулирования разрешений от МИД РФ, договорившихся с сирийским Минобороны и оформивших полеты для ротации в Африку, из-за сирийской авиабазы Т4. При подлете самолета в воздух были подняты российские вертушки, а на полосу изгнаны пожарные машины, чтобы не допустить приземления”, — говорится в сообщении бывшего депутата.

Сирийцам было сказано, что если этот самолет сядет, то по нему будет открыт огонь. Причем сирийские воины, имевшие свой приказ — самолет принять, некоторое время сопротивлялись действиям Минобороны РФ на самой полосе, но когда увидели зависшие вертолеты, считали благо ретироваться”, — пишет Димитриев.

“Поскольку топливо в кружащем самолете (грузовом из Ливии) заканчивалось, вопрос встал ребром, поскольку обратно в Ливию он мог и не дотянуть. Готовившиеся к встрече "Вагнеровцы" связались с Ливией и, по слухам, там сказали, что если этот самолет будет сбит, то "вагнеровцы" в Ливии сами в ответ нанесут удар по базе Минобороны России", — отмечается в сообщении эксдепутата.

“Но в последний момент руководство сирийских “вагнеровцев” дозвонилось Евкурову и приказ отменили, самолет приземлился. Самое забавное в этом (если здесь вообще может быть что-то забавное) на борту было 170 сирийцев, подрядчиков Вагнера, которые после контракта в Ливии летели домой. Сирийцы рассказывали мне об этом взахлеб, с широко открытыми глазами, размахивая руками и спрашивая — что там, мол, у вас происходит?», — резюмировал Димитриев.

Продолжение деятельности в Африке

Несмотря на уничтожение верхушки ЧВК "Вагнер", частная армия Пригожина продолжает автономно существовать и выполнять задачи в Африке, пишет Денис Казанский.

А ее отношения с официальной российской армией остаются натянутыми. И если в этот раз прямого столкновения удалось избежать, то в будущем может все же дойти до прямых боевых действий», — отметил он.

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