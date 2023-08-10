"Вагнеровцы" могли начать выход из Беларуси: в ISW рассказали, к какой стране они двигаются

Российский источник, что ПИК "Вагнер" сейчас проводит свой первый этап выведения из Беларуси.

Российские наемники ПВК "Вагнер" могли начать выход из Беларуси обратно в РФ, а именно в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области.

Об этом говорится в свежем отчете Инстита изучения войны (ISW), опубликованном 9 августа.

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"Предположения о выходе группы "Вагнера" из Беларуси свидетельствуют о том, что аспекты соглашения между президентом России Владимиром Путиным и финансистом группы Евгением Пригожиным после вооруженного восстания "вагнеровцев" 24 июня развалились", — говорится в сообщении.

Аналитики США ссылаются на российский инсайдерский источник, утверждающий, что ЧВК "Вагнер" проводит свой первый этап вывода из Беларуси — их автобусами перевозят из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области, группа — 500-600 человек. Второй этап начнется после 13 августа.

"Инсайдерский источник и источник, связанный с "Вагнером", предположили, что войска Пригожина могут покинуть Беларусь из-за того, что президент Беларуси Александр Лукашенко отказался финансировать ЧВК "Вагнер", когда узнал, что Россия не будет платить за их пребывание, как он, очевидно, ожидал", — отмечают

Впрочем, российский источник утверждает, что небольшая группа инструкторов "Вагнера" останется в Беларуси для обучения ВС РБ. Однако ISW не наблюдает "визуальных доказательств того, что войска "Вагнера" двигаются из Беларуси".

Как сообщалось ранее, из-за "вагнеривацев" Польша вдвое увеличит количество военных на границе с Беларусью.

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