"Вагнеровцы" могут дойти до Садового кольца и запустить режим транзита власти" — политолог

Российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал Пригожина и поддерживающих его предателями.

Мятеж в России, который начал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, самый опасный прецедент для путинского режима. Попытки договориться с предводителем "вагнеровцев" – ошибочный шаг Минобороны РФ и демонстрация несостоятельности российского военного командования.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в прямом эфире телеканала FREEДОМ.

Он добавляет, что вряд ли Путин сможет договориться с Пригожиным без последствий для последнего.

"Тогда завтра любой полевой командир, условно говоря, может по-своему, пропорционально себе, скажем, пойти и сказать, мол, мы увлекаем пусть не Ростов, а Таганрог. Или возвращаем, не знаю, Калугу под контроль справедливого российского какого-то движения" .Как сказал Пригожин, это не переворот, а "марш справедливости" на Москву", — говорит эксперт.

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Также, по его словам, ресурсов у Путина просто нет для того, чтобы его эффективно прекратить, говорит Саакян.

“Министерство обороны, взывает к благоразумию, обращается, записывает двух сидящих у стенки генералов, один из них — Суровикин с автоматом, зачем-то, в закрытом помещении с лампочкой в лоб. Это выглядит крайне жалко. То есть, сейчас происходит демонстрация несостоятельности российского военного командования и Российского государства”, — сказал политолог.

В настоящее время российский диктатор находится перед выбором: убрать Пригожина или Шойгу.

"Если он станет на сторону Шойгу, который крайне непопулярн среди всех армейцев, соответственно, это может еще больше подтолкнуть часть армейских структур по меньшей мере закрыть глаза на происходящее, просто пойти во внутреннюю эмиграцию", — рассказал он.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников пригрозил походом на столицу Москву.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на вооруженное восстание в России террористов ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что гражданская война в РФ – это результат войны против Украины.

Между тем, передовые отряды ЧВК "Вагнер" вышли к окрестностям Борисоглебской Воронежской области, где размещается склад с ядерным оружием, известный также как "375 объект "С", 12 управления МО РФ, "вагнеровцы" хотят захватить склады с оружием.

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