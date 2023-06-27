"Вагнеровцы" начали передавать тяжелое вооружение Минобороны РФ

До 1 июля все вооруженные формирования РФ должны подписать контракт с Минобороны РФ.

ППК "Вагнер" приступил к подготовке по передаче тяжелой военной техники в подразделения вооруженных сил Минобороны РФ.

Об этом пишут прокремлевские издания.

Как отметили в Минобороны РФ, сейчас идет подготовка передачи вооружения в действующие подразделения Вооруженных сил России.

В частности, до 1 июля все вооруженные формирования РФ должны подписать контракт с Минобороны РФ с целью повышения эффективности их применения на войне в Украине.

В преддверии мятежа главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписывать контракт с регулярной армией.

Что предшествовало?

Министр обороны Сергей Шойгу хочет подчинить разные так называемые частные военные компании . В частности, речь идет о "вагнеровцах" и "кадыровцах".

В ответ главарь "вагнеровцев" заявил, что те приказы и указы, которые формирует Шойгу , распространяются на сотрудников.

В то же время группа кадыровцев "Ахмат" подписала контракт с Министерством обороны России сразу на следующий день после того, как глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин отказался от такого предложения.

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