"Вагнеровцы" перебираются в Беларусь: спутниковые снимки лагеря ЧВК вблизи Минска

В Сети появились спутниковые снимки базы ЧВК "Вагнер" в Осиповичах в Беларуси. За последние дни туда прибыли более десятка транспортных средств.

Более десятка транспортных средств ЧВК "Вагнер", включая крупные гражданские грузовики, микроавтобусы и легковые автомобили прибыли в субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, на бывшую военную базу в Осиповичах близ Минска.

Об этом сообщает The New York Times, проанализировав спутниковые снимки палаточного лагеря под Осиповичами, сделанные спутником Maxar.

Спутниковые изображения не могут на 100% доказать, что войска "Вагнера" находятся в лагере, но подтверждают заявления союзников.

По информации NYT, после прекращения мятежа "Вагнера" на бывшей базе под Осиповичами оживилась активность, и к концу июня разместился полевой лагерь с более чем 300 крупными военными палатками. Но последние две недели лагерь был в основном пуст, поэтому было непонятно, действительно ли туда переедут "вагнеровцы".

До 4 июля на базе не было видно больших автомобилей. / Фото: Maxar Technologies

Новые изображения показывают явный рост активности в лагере. На спутниковом снимке, сделанном в воскресенье, видно несколько грузовиков и, возможно, автобусов у гаражей лагеря, где раньше не было крупногабаритных транспортных средств.

Возле палаток можно было увидеть несколько пикапов, военную технику и советские "буханки" (УАЗ СГР).

Однако уже 16 июля в лагере было замечено более десятка единиц техники / Фото: Maxar Technologies

Первый грузовик появился на спутниковых снимках в лагере в четверг, 13 июля, днем. Тогда началась определенная активность в лагере и до прибытия большой колонны ЧВК "Вагнер" в субботу, 15 июля. Дополнительный транспорт также прибыл в воскресенье.

Напомним, что в субботу, 15 июля, в Беларусь прибыла большая колонна ЧВК "Вагнер". Сегодня, 17 июля, в Беларусь прибыла еще одна колонна террористов "Вагнера".

По информации министра обороны Литвы, "Вагнер" прибыл в Беларусь без оружия. Боевики якобы разоружены в России, у них собрали боеприпасы и тяжелое вооружение.

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