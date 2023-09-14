"Вагнеровцы" подались в таксисты: чем занимаются экс-наемники убитого "повара Путина"

Бывшие "вагнеровцы" по возвращении с войны в Украине столкнулись с проблемами даже в собственной стране. Экс-наемников Пригожина не хотят брать на работу, связанную с армией РФ.

Наемников ЧВК "Вагнер" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры, предприятия ВПК и даже рестораны. Потому боевики устраиваются работать таксистами и строителями.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

После вывода ЧВК из Украины большую часть "вагнеровцев" отправили в отпуск, после которого они рассчитывали отправиться в горячие точки. Но в конце августа в чатах "вагнеровцев" распространилось аудиосообщение с призывом искать работу в других сферах из-за конкуренции ЧВК из Минобороны в Африке и на Ближнем Востоке.

В итоге выяснилось, что бывшим подчиненным Пригожина отказывают в трудоустройстве на оборонные предприятия, заводы и Росгвардию, поэтому бывшие боевики устраиваются на строительство, такси и разные производства.

Так, Telegram-канал рассказывает историю одного наемника, который по возвращении с войны планировал устроиться на новый камчатский завод дронов-камикадзе. Но бумажка о помиловании бывшему зеку не помогла.

"Сказали: "Вам лучше другое место поискать". Даже заявление не взяли", — рассказала мать экс-вагнеровца.

Где сейчас "вагнеровцы"

В Беларуси "вагнеровцы" подписывают контракты по охране и участию в боевых действиях в Африке. В частности, речь идет о тех, которые перешли в ЧВК ООО "ГардСервис".

Кроме того, "Росгвардия", вероятно, вербует ранее заключенных бывших бойцов из "Вагнера" для покорения российских наемников и заодно укрепления внутренней безопасности России.

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