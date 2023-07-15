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"Вагнеровцы" получают полную поддержку со стороны режима Лукашенко – Центр нацсопротивления

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
1 мин
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"Вагнеровцы" получают полную поддержку со стороны режима Лукашенко – Центр нацсопротивления

"Вагнеровцы" получают полную поддержку со стороны Лукашенко. / Фото: Associated Press

ЧВК Вагнер" расширяет влияние в Беларуси.

Подпольное движение Белоруссии подтверждает, что наемники ЧВК " Вагнер " расширяют сферу своего влияния на территории страны, получая при этом полную поддержку со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Подтверждается прибытие в Осиповичи Могилевской области в Беларуси около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения с целью проведения тренировок и слаживания подразделений ЧВК "Вагнер" на территории государства", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что места пребывания данной группировки расположены в населенном пункте Цель, что в 20 километрах от Осиповичей.

Напомним, украинские пограничники подтверждают, что в Беларусь прибыли отдельные группы российских наемников ЧВК "Вагнер".

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Дата публикации
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