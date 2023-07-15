"Вагнеровцы" получают полную поддержку со стороны режима Лукашенко – Центр нацсопротивления

ЧВК Вагнер" расширяет влияние в Беларуси.
Подпольное движение Белоруссии подтверждает, что наемники ЧВК " Вагнер " расширяют сферу своего влияния на территории страны, получая при этом полную поддержку со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"Подтверждается прибытие в Осиповичи Могилевской области в Беларуси около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения с целью проведения тренировок и слаживания подразделений ЧВК "Вагнер" на территории государства", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что места пребывания данной группировки расположены в населенном пункте Цель, что в 20 километрах от Осиповичей.
Напомним, украинские пограничники подтверждают, что в Беларусь прибыли отдельные группы российских наемников ЧВК "Вагнер".
Читайте также:
- Что известно о "вагнеровцах" в Беларуси: где находятся, какие задачи будут выполнять и есть ли угроза нападения
- "После мятежа Пригожина ЧВК "Вагнер" поделится на 4 части" — Подоляк
- Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер", но без Пригожина – ISW