"Вагнеровцы" получают полную поддержку со стороны режима Лукашенко – Центр нацсопротивления

Подпольное движение Белоруссии подтверждает, что наемники ЧВК " Вагнер " расширяют сферу своего влияния на территории страны, получая при этом полную поддержку со стороны режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Подтверждается прибытие в Осиповичи Могилевской области в Беларуси около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения с целью проведения тренировок и слаживания подразделений ЧВК "Вагнер" на территории государства", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что места пребывания данной группировки расположены в населенном пункте Цель, что в 20 километрах от Осиповичей.

Напомним, украинские пограничники подтверждают, что в Беларусь прибыли отдельные группы российских наемников ЧВК "Вагнер".

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