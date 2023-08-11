"Вагнеровцы" присоединятся к армии Беларуси на границах НАТО – разведка Британии

Учения пройдут недалеко от польско-литовской границы.

Наемники группы ЧВК "Вагнер" будут инструктировать часть белорусской армии, которая проведет обучение у стран НАТО.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечают британские разведчики, 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада (6 ОГМБ) проведет обучение в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы. В частности, обучение направлено на то, чтобы проанализировать действия российских военных в Украине.

"Существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество советников группы "Вагнер" как инструкторов", — говорится в сообщении.

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Кроме того, в сводке говорится, что обучение, вероятнее всего, является частью обычного учебного цикла белорусских военных.

"Однако Россия почти наверняка стремится позиционировать белорусские силы как выступающие против НАТО", — отметили в разведке.

Напомним, с территории Беларуси не зафиксирован вывод "вагнеровцев" обратно в Россию и перемещение крупных колонн группировки внутри республики.

Добавим, что накануне боевики террористической группировки "Вагнер" имитировали прибытие в район автодорожного пункта пропуска Песчатка в Брестской области Беларуси,

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