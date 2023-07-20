"Вагнеровцы" уже в Беларуси: в ГПСУ раскрыли, сколько из них передислоцировались и угрожают ли они Украине

"Вагнеровцы" прибывают в Беларусь. Их могут использовать для обучения русских подразделений в РБ.

В ГПСУ утверждают, что "вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не представляют угрозы для Украины.

Об этом 20 июля рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Сейчас мы продолжаем фиксировать прибытие групп представителей ЧВК на территорию Беларуси. Они перемещаются к месту своего расположения под Осиповичами, где и размещаются. Отмечу, что их количество не несет сейчас угрозы Украине", — сказал он.

По словам пресс-секретаря ГПСУ, наемников Евгения Пригожина могут приобщить к обучению подразделений армии Беларуси. Кроме того, позже они могут быть использованы для обучения и подготовки уже российских подразделений в Беларуси.

Пограничники не назвали точное количество наемников "Вагнера", прибывших в Беларусь.

"Раньше мы говорили, что количество "вагнеровцев" в Беларуси измеряется в сотнях. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время", — добавил Андрей Демченко.

Напомним, российский террорист Евгений Пригожин впервые после бунта обратился к боевикам ЧВК "Вагнера". Он назвал ситуацию на фронте "позором" и указал условия возвращения на войну против Украины.

В свою очередь, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что любые попытки российских наемников ЧВК "Вагнера" совершать провокации со стороны Беларуси обречены на неудачу.

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