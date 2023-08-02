"Вагнеровцы" в Беларуси: эксперт рассказал, что действительно задумали в Минске и Москве

Важно, чтобы в Украине и мире, а особенно в европейских государствах, понимали, что появление "вагнеровцев" в Беларуси — это не только следствие так называемого мятежа и не только решение или прихоть самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Это составляющая плана, носящего и стратегический, и тактический характер.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua украинский политик и преподаватель Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный.

"Некоторыми вещами легкомыслить нельзя и надеяться, что это будет очередной миграционный кризис, значит, недооценивать угрозу, которая идет сегодня от России в целом и от подразделения "вагнеровцев", которые находятся в Беларуси", — отметил Бессмертный.

Он продолжил: «Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это обнародованные факты. Подразделение, как всем известно, находится в районе Осиповичей. Это огромный бывший артиллерийский полигон, на котором стояла в советское время целая дивизия. Для того чтобы проводить там учения, о которых сейчас заговорили, там есть вся необходимая полевая инфраструктура. А для проведения серьезных учений нужно время, чтобы все подготовить, начиная от инфраструктурного, технического, боевого компонента, людей и т.д.”.

Политик отметил, что на этом полигоне проходили в том числе и обучение ОДКБ почти каждый год. Поэтому выдвижение подразделения для обучения в район Брестского или Гродненского полигонов выглядит очень интересным. Хотя те, кто знает, учения “Запад” проводились именно там. Они планировались по легенде двух ударов – в направлении Украины и в направлении Сувальского коридора, о чем уже очень много сказано”, – комментирует Бессмертный.

Он обратил внимание на то, что расстояние от Бреста до Луцка и от Бреста до Грозного примерно одинаково: «Почему-то все начали говорить о Сувальском коридоре, хотя Сувальский коридор это направление Гродно. Это буквально несколько десятков километров, вы попадаете в этот угол между Польшей и Литвой, открывается дорога на поселение Сувалки. Но "Брестский" полигон гораздо ближе к Украине, собственно всегда здесь рассматривались все возможные варианты атаки по Украине".

Бессмертный рассказал, что направление Брест-Луцк — одна из немногих дорог, которая есть в этом регионе: «Потому что регион очень инфраструктурно сложен. Не надо забывать и о том, что направление Брест-Ровно отработано неплохо по лесным дорогам, поэтому первое, что я бы хотел сказать, чтобы украинская сторона тоже не легкомыслила и не думала, что вопрос закрыт. Ибо еще есть так называемый обходной вариант, который мы видели во время и Первой, и Второй мировых войн, когда противники использовали его, заходя через чужую территорию”.

Эксперт напомнил о теме заповедника Западное Полесье, который принадлежит в Польше и Беларуси к природно-географическим памятникам ООН, а Украине нет: Так сложилось на тот момент. Но нужно понимать, что это заповедник. Режим политической, военной границы там очень своеобразен. Потому что в этом районе очень много таких заповедников и этим не нужно пренебрегать. Следует понимать, что инфрастуктурно они подготовлены для проведения диверсионной работы”.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание, по словам Бессмертного, это то, что расстояние от центра Минска до центра Вильнюса составляет всего 123 км. мобильных военных единиц, по аналогии как оно выглядит с Африкой, Украиной и т.д. Поэтому на это направление следует обратить особое внимание”.

Эксперт отметил: “Мы слышали цифру, что туда было направлено сто “вагнеровцев”. Условно говоря, рота – это три взвода по 30 человек. Но никто не обратил внимание, что они были распределены — одно из подразделений находилось в районе Гродненского полигона, одно в районе Бреста, а еще одно вообще бесследно исчезло. То есть, никто не знает, где он находится. Белорусское военТВ замыляет нам глаза обучением какой-то территориальной обороны, где мужчины с немалыми животами учатся пользоваться автоматами и одно подразделение сил специальных операций”.

Бессмертный продолжил: “Я хочу задать всем специалистам вопрос — в Беларуси 40 тысяч срочников и около 18 тысяч спецназа, сил специальных операций в целом. Сколько нужно специалистов, чтобы научить такое количество профессиональных военных? Приблизительно десяток. Надо просто по аналогии увидеть, сколько учат там наших. И станет ясно, какой поток можно обслужить за определенный период.

"Разговоры о том, что от 5 до 7 тысяч "вагнеровцев" нужно, чтобы подготовить белорусскую армию, это еще одна из легенд, прикрывающих определенное содержание", — резюмировал эксперт.

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Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о перемещении "вагнеровцев" в Сувальский коридор, который объединяет территорию балтийских стран с Польшей и отделяет Калининградскую область России и Беларусь. Премьер выразил обеспокоенность.

В Госдуме РФ заявили, что им "очень нужен" Сувальский коридор, разделяющий Польшу и Литву, а также может соединить Калининградскую область РФ с Беларусью. Так, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что ПИК "Вагнер" отправили в Беларусь "не только для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы", как сообщалось ранее.

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