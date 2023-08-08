"Вагнеровцы" в Беларуси подошли ближе к границе Украины: Центр нацпротива рассказал об опасности

На первичном этапе в рамках информационной операции происходит вброс в СМИ нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

На аэродроме "Зябровка" в Беларуси, близ границы с Украиной, начато создание палаточного городка для размещения российских наемников из ППК "Вагнер".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на подполье.

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По информации Центра, на территории нового полигона, расположенного в Гомельской области, планируют разместить до 1000 "вагнеровцев".

В дальнейшем планируется их применение по имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

"В то же время сохраняется высокая вероятность применения "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и РБ по давлению на страны населения Европы. Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первичном этапе в рамках такой информационной операции проходит имитация развертывания лагерей ППК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

Угроза нападения вагнеровцев на НАТО

Напомним, в Минобороны РБ сообщили 7 августа, что на территории Беларуси началась военная учеба, которая проходит на полигоне "Гожский" и участках местности в Гродненской области, что вблизи границы Литвы и Польши. В ходе обучения будут отработаны вопросы управления подразделениями во время ведения боевых действий.

Накануне организатор "Белого легиона" Сергей Бульба заявил, что "вагнеровцы" могут готовить кровавую провокацию на территории Белоруссии.

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