"Вагнеровцы" в Беларуси: сколько их осталось и представляют ли они опасность для Украины

Когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси – их количество было ориентировочно 6000.

По состоянию на 24 сентября на территории Беларуси осталось около тысячи "вагнеровцев".

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они начали активно прибывать на территорию Беларуси. За всем, что происходит по ту сторону границы и на территории Беларуси, и на территории России, внимательно следят подразделения разведки", — сказал Демченко.

То, что российские наемники ненадолго задержались в Беларуси, – это выгодная ситуация для Украины, подчеркнул он.

Напомним, по данным американских аналитиков, "вагнеровцы" возвращаются на фронт в Украину. Речь идет о разобщенных контингентах группы "Вагнера", которые объединились в новую организацию после мятежа Пригожина в июне.

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