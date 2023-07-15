"Вагнеровцы" в Беларуси: украинские пограничники рассказали об опасности

Украинские пограничники подтверждают, что в Беларусь прибыли отдельные группы российских наемников ЧВК " Вагнер".

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает пресс-служба украинских пограничников.

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"По состоянию на данный момент имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России", — отметил он.

Демченко подчеркнул, что они будут продолжать отслеживать ситуацию, чтобы понимать места дислокации, количество и задачи боевиков.

Как сообщалось ранее, мониторинговая группа Беларуси Гаюн сообщила о передвижении колонны ППК "Вагнер" по Беларуси. По их данным, утром 15 июля большая колонна ППК "Вагнер" была в РБ на территории палаточного лагеря в с. Цель под Осиповичами. Она состояла из военной техники и личного состава.

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