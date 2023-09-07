"Вагнеровцы" в роли инструкторов жестоко избивают беларуских солдат

После убийства главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина его бывшие подопечные остаются на беларуских полигонах и продолжают работать инструкторами.

Беларуский военнослужащий рассказал изданию Nexta, какие методы "обучения" используют "вагнеровцы" на территории Беларуси.

По его словам, наемники за любое нарушение дисциплины наказывают физическим насилием. "Вагнеровцы" жестоко избивают солдат даже за неидеально заправленную постель. А если кого-нибудь поймают на воровстве – угрожают оставить человека инвалидом.

В беларуских казармах образовалась иерархия похожая на тюремную, близкую по духу для наемников. Приближенной к ним "верхушке" достаются особые "ништяки" — снаряжение, шевроны, топливо. Бесплатно можно рассчитывать только на форму, снятую с трупов.

По слухам, за свою "работу" бывшие наемники ЧВК "Вагнер" получают около $5000 в месяц.

Напомним, некоторые эксперты считают, что бывшие "вагнеровцы" в будущем могут вернуться в Украину, если Кремль выполнит определенные условия.

Читайте также: