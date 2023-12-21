"Вагнеровцы" вернулись с войны: российская полиция фиксирует вспышку преступлений

Даже после совершения нового преступления к "героям" войны в Украине относятся с снисходительностью.

В Ивановской области России из 300 бывших заключенных, воевавших в составе оккупационной армии на территории Украины, 120 были задержаны за новые преступления.

Об этом со ссылкой на утечку информации из совещания в местном управлении МВД сообщает российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Речь идет в основном о "вагнеровцах", которые были завербованы в местах лишения свободы и, прибыв домой, снова пустились "во все тяжкие".

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Характерно, что даже после совершения нового преступления российские судьи к "вагнеровцам" относятся снисходительно. Их адвокаты апеллируют к "героизму" своих подзащитных, выявленному во время так называемой "СВО", поэтому суд не отправляет задержанных под арест в СИЗО, а ограничивается домашним арестом.

В других российских регионах также сообщают о подобных случаях: заключенные, получившие помилование за "боевые заслуги" на территории Украины, снова берутся за старое.

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Журналисты "Агентства" насчитали почти три десятка россиян, убитых вернувшимися после войны "вагнеровцами". Сдав армейское оружие, они берутся за охотничьи ружья, ножи, бензин и другие подручные средства, чтобы мучить и убивать очередные жертвы.

Напомним, осенью 2023 года в Нижегородской области РФ бывший "вагнеровец" во время ссоры сжег свою сестру. Приехав с войны, куда попал прямо из "зоны", он жил у родственницы, где и устроил пожар.

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