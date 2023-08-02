"Вагнеровцы" возводят укрепление на еще одном полигоне в Беларуси – СМИ (фото)

Полигон расположен в 15 километрах от лагеря наемников Пригожина в селе Цель.

В Беларуси боевики группировки ЧВК "Вагнер" ведут активные строительные работы, в том числе возводят укрепления, на территории полигона "Репище" близ Осиповичей Могилевской области Беларуси.

Об этом сообщает белорусская служба " Радио Свобода ".

Полигон "Репище" расположен в 15 километрах от лагеря русских наемников в селе Цель.

На фото видно строительство многочисленных укреплений, возможно землянок. Возле них можно увидеть объекты, похожие на легковые автомобили и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), работают бульдозеры.

"Вагнеровцы" возводят укрепления на еще одном полигоне в Беларуси. Фото: "Радио Свобода".

Напомним, в Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются наемники ЧВК "Вагнера". Так, с середины июля они используют старые военные склады, расположенные на территории бывшего военного городка №28 "Поймы" под Осиповичами. Рядом находится большая военная база ПВК.

Также стало известно, что белорусские вертолеты пересекли границу с Польшей. Министерство национальной обороны Польши 1 августа вечером подтвердило факт нарушения польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

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