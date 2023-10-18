"Вагнеровец" обвел вокруг пальца вдову российского оккупанта: детали истории (фото)

Неоднократно судимый боевик "Вагнера" вызвался помочь вдове ликвидированного на войне против Украины захватчика, а затем просто исчез.

Под Волгоградом вдова погибшего в Украине российского оккупанта пожаловалась, что у нее был угнан автомобиль. Женщина обвинила в этом вбившегося к ней в доверие экс-бойца ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают местные медиа.

Вдова оккупанта рассказала, что бывший "вагнеровец" Александр появился в ее жизни недавно. Он рассказывал об участии в войне против Украины, сочувствовал горю женщины и предложил помочь, когда Людмила рассказала о проблемах с автомобилем. Речь идет о белом Renault Megane 2009 года выпуска.

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"Однажды в разговоре я ему сказала, что у меня сломана машина. Я не могла ею заниматься, потому что не имела денег. Он мне предложил свою помощь как жене такого же солдата, как и он", – рассказала россиянка.

"Александр сказал: "Давай, я тебе ее починю, и ничего мне за это не надо". Я отдала ему ключи, чтобы он отогнал ее на ремонт. Он ее забрал... И с концами. В результате и человек исчез, и машина. Потом он просто перестал отвечать на звонки, видимо даже сменил номер. Машина – это все, что у меня есть, все мое имущество", – рассказала Людмила.

Женщина обратилась в полицию еще в конце сентября, однако машину до сих пор даже не объявили в розыск.

Угнанное у вдовы оккупанта авто/Фото: российские медиа

Вдова оккупанта впоследствии узнала, что у бывшего "вагнеровца" много судимостей, в частности, за кражи. Журналистам удалось пообщаться с отцом Александра.

"Девушка, я его уже восемь лет не видел сам. Да, в "Вагнере" он служил, но попал туда из мест лишения свободы. На государственном обеспечении он. Как попал туда? Выпить хотелось очень, а купить было не за что. Больше ничего я о нем и не знаю", – рассказал отец вора.

Бывший боевик "Вагнера" Александр/Фото: российские медиа

К слову, ранее стало известно, что наемник "Вагнера" вернулся с войны в Украине в Россию и изнасиловал там двух несовершеннолетних девушек.

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