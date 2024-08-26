"Вагнеровец", который убил и изнасиловал пенсионерку, вернулся на войну, пробыв в колонии всего 8 дней

Иван Россомахин, который должен был отбывать наказание до 2046 года, был освобожден из колонии.

Бывший боец ЧВК "Вагнер", который получил 23 года колонии за изнасилование и убийство 85-летней пенсионерки, снова подписал контракт и отправился на войну.

Об этом сообщил ресурс "Осторожно. Новости".

Адвокатский проект "Травмпункт", представляющий интересы родственников погибшей пенсионерки, сообщил, что 29-летний бывший боец ЧВК Иван Россомахин, отбывавший наказание до 2046 года, был освобожден из колонии. Таким образом, Россомахин вторично избежал наказания, отправившись на войну.

В 2020 году Иван Россомахин получил первый срок — 14 лет колонии за убийство и ограбление. Однако он подписал контракт и был освобожден. В марте 2023 года Россомахин вернулся на свободу, но вскоре снова совершил преступление — зарезал 85-летнюю жительницу Вятских Полян и надругался над ее телом. Инцидент получил широкую огласку, и Евгений Пригожин лично прокомментировал ситуацию, заявив, что "Вагнер" готов помогать правоохранителям в любых вопросах по бойцам ЧВК, и предложил отправлять рецидивистов на фронт, чтобы они там "вымещали свою агрессию".

Напомним, американского журналиста Филиппа Обаджи-младшего похитили в Африке во время интервью, а затем пытали наемники ЧВК "Вагнер".

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