"Вакцина не нужна и опасна": в Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор

Шаулян умер в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.
В Израиле от COVID-19 скончался известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса Хай Шаулян.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что Шаулян умер в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.
Он призвал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививки от вируса под названием: "Эпидемии нет — вакцина не нужна и опасна".
Ранее Шаулян выложил в социальные сети видео с момента его госпитализации.
Он сказал: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".
Напомним:
- В США от COVID-19 умер радиоведущий, который сравнивал вакцинацию с политикой нацистов.
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