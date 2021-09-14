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"Вакцина не нужна и опасна": в Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор

"Вакцина не нужна и опасна": в Израиле от COVID-19 умер главный антивакцинатор

Фото: FB HAI SHOULIAN

Шаулян умер в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

В Израиле от COVID-19 скончался известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса Хай Шаулян.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что Шаулян умер в понедельник в медицинском центре Wolfson в Холоне из-за коронавируса.

Он призвал своих подписчиков в социальных сетях не делать прививки от вируса под названием: "Эпидемии нет — вакцина не нужна и опасна".

Ранее Шаулян выложил в социальные сети видео с момента его госпитализации.

Он сказал: "Я подключен к кислородному аппарату, без которого я задыхаюсь. Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую сильное удушье".

Напомним:

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