Вакцина от министра: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

Вакцина от министра: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

Для женщины это была уже вторая доза.

Вакцина от министра. Глава французского Минздрава собственноручно сделал прививку против коронавируса своей беременной коллеге.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Оливье Веран — врач-невролог, поэтому проблем с уколом у него не было. Значительно сложнее было одеть стерильные перчатки. Между тем для младшего министра экономики Оливии Грегуар это уже вторая доза. Говорит, что, как и раньше, чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что в настоящее время во Франции полностью вакцинированы чуть меньше половины граждан. А хотя бы одну дозу получили 60%.

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Новости мира: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

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