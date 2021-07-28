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Вакцина от министра: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

Вакцина от министра: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

Фото: Olivia Gregoire/Twitter / Фото із соцмереж

Для женщины это была уже вторая доза.

Вакцина от министра. Глава французского Минздрава собственноручно сделал прививку против коронавируса своей беременной коллеге.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 28 июля.

Оливье Веран — врач-невролог, поэтому проблем с уколом у него не было. Значительно сложнее было одеть стерильные перчатки. Между тем для младшего министра экономики Оливии Грегуар это уже вторая доза. Говорит, что, как и раньше, чувствует себя хорошо.

Стоит отметить, что в настоящее время во Франции полностью вакцинированы чуть меньше половины граждан. А хотя бы одну дозу получили 60%.

Новости мира: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге

Новости мира: глава Минздрава Франции сделал прививку от коронавируса своей беременной коллеге