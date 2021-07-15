Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок

Вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок

Associated Press

По соотношению применяемых доз численности населения лидируют ОАЭ, где на каждые 100 человек применено 162,2 доз вакцины.

Во всех странах мира было использовано более 3 млрд 510 млн доз различных вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил Анадолу со ссылкой на данные портала Ourworldindata.

Отмечено, что наибольшее количество вакцин применено в Китае — 1 млрд 400 млн доз вакцин. Далее следуют Индия — 387 млн 697 тыс., США — 334 млн 940 тыс., Бразилия — 117 млн 10 тыс., Германия — 82 млн 210 тыс., Великобритания — 80 млн 980 тыс., Япония — 63 млн 650 тыс., Франция — 61 млн 160 тыс., Турция — 60 млн 149 тыс., Италия — 58 млн 790 тыс., Индонезия — 51 млн 430 тыс., Мексика — 51 млн 330 тыс., Россия — 48 млн 690 тыс., Испания — 48 млн 320 тыс., Канада — 43 млн 430 тыс., Польша — 31 млн 860 тыс., Аргентина — 25 млн 250 тыс., Чили — 24 млн 100 тыс., Колумбия — 21 млн 910 тыс. и Южная Корея — 20 млн 650 тыс.

В свою очередь гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса.

Штамм   "Дельта", который впервые обнаружили в Индии , уже зафиксирован, по меньшей мере, в 111 странах и территориях.

Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"