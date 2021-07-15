Вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок

Вакцинация против COVID-19 набирает обороты: в мире сделали более 3,5 млрд прививок

По соотношению применяемых доз численности населения лидируют ОАЭ, где на каждые 100 человек применено 162,2 доз вакцины.

Во всех странах мира было использовано более 3 млрд 510 млн доз различных вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил Анадолу со ссылкой на данные портала Ourworldindata.

Отмечено, что наибольшее количество вакцин применено в Китае — 1 млрд 400 млн доз вакцин. Далее следуют Индия — 387 млн 697 тыс., США — 334 млн 940 тыс., Бразилия — 117 млн 10 тыс., Германия — 82 млн 210 тыс., Великобритания — 80 млн 980 тыс., Япония — 63 млн 650 тыс., Франция — 61 млн 160 тыс., Турция — 60 млн 149 тыс., Италия — 58 млн 790 тыс., Индонезия — 51 млн 430 тыс., Мексика — 51 млн 330 тыс., Россия — 48 млн 690 тыс., Испания — 48 млн 320 тыс., Канада — 43 млн 430 тыс., Польша — 31 млн 860 тыс., Аргентина — 25 млн 250 тыс., Чили — 24 млн 100 тыс., Колумбия — 21 млн 910 тыс. и Южная Корея — 20 млн 650 тыс.

В свою очередь гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса.

Штамм "Дельта", который впервые обнаружили в Индии , уже зафиксирован, по меньшей мере, в 111 странах и территориях.

Что украинцам надо знать о штамме "Дельта"

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