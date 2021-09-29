Вакцинация, тест или недопуск на работу: Ватикан вводит ограничения для непривитого персонала

Власти Ватикана могут вводить еще более строгие ограничения для лиц, приезжающих из стран с высоким риском заражения.

В Ватикане с 1 октября все работники должны вакцинироваться от коронавируса или регулярно делать ПЦР-тесты за собственные средства. Без "зеленых пропусков" их не будут допускать на работу.

Об этом информирует The Vatican News.

Отмечается, что "зеленый пропуск", который подтверждает в частности пройденный курс вакцинации, должен быть у всех сотрудников, в частности, руководства, а также внештатного персонала и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, его органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом. Кроме того, такой документ предлагают иметь и всем посетителям.

Те работники, которые не имеют прививки, смогут попасть на свои рабочие места при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19. Его они должны оплатить за свои деньги.

Кроме того, для таких лиц санитарные власти Ватикана установят срок, в течение которого справка об отрицательном результате ПЦР-теста будет в силе. Сотрудников, которые не имеют, ни "зеленых" пропусков, ни справок, будут считать отсутствующими на рабочем месте без уважительной причины.

Также власти Ватикана могут ввести строгие ограничения для людей, которые приезжают из стран с высоким риском заражения коронавируса.

Как сообщалось, в Ватикане ввели вход в музеи по COVID-сертификатам. Кроме демонстрации сертификата в цифровом или бумажном формате, сотрудники музея могут также требовать документ, удостоверяющий личность посетителя, чтобы подтвердить фактическое право собственности.

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