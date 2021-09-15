Вакцинация в Польше: у скольких людей обнаружили побочные реакций

Вакцинация в Польше: у скольких людей обнаружили побочные реакций

В Польше продолжается прививочная кампания.

В Польше с начала кампании по иммунизации по состоянию на 15 сентября вакцинировали от коронавируса 36 803 305 человек. Также за это время утилизировали более 391 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает "Польское радио".

Также читайте Польша c 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов

Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. С тех пор официально поступило 15 190 случаев побочных действий вакцины. Преимущественно речь идет о легких побочных действиях.

Читайте также: В Польше в четырех украинцев обнаружили поддельные COVID-паспорта: их наказали

Более 19, 1 млн человек в Польше полностью вакцинированы двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, или одной дозой вакцины Johnson & Johnson.

Напомним, в соседней Польше началась четвертая волна коронавируса.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Одной вакциной вирус не остановить - эпидемиолог Наталья Виноград о противоэпидемическом комплексе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку