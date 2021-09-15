Вакцинация в Польше: у скольких людей обнаружили побочные реакций

В Польше продолжается прививочная кампания.
В Польше с начала кампании по иммунизации по состоянию на 15 сентября вакцинировали от коронавируса 36 803 305 человек. Также за это время утилизировали более 391 тысяч доз вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает "Польское радио".
Вакцинация в Польше началась 27 декабря 2020 года. С тех пор официально поступило 15 190 случаев побочных действий вакцины. Преимущественно речь идет о легких побочных действиях.
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Более 19, 1 млн человек в Польше полностью вакцинированы двумя дозами препаратов Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, или одной дозой вакцины Johnson & Johnson.
Напомним, в соседней Польше началась четвертая волна коронавируса.