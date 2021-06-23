Вакцинировали, несмотря на аутоиммунную болезнь: подробности смерти тинейджера в Италии после прививки AstraZeneca

Итальянка вакцинировалась в день открытых дверей, хотя не должна была иметь разрешение на прививку из-за сопутствующего заболевания.

В Италии 18-летняя Камилла Канепа умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Девушка страдала аутоиммунной тромбоцитопенией, в связи с чем не должна была иметь разрешение на прививку.

Об этом пишет Politico.

Итальянка получила дозу вакцины в один из дней открытых дверей, организованных региональными органами здравоохранения в Лигурии. Камилла быстро заболела и, несмотря на проведение двух операций, умерла 9 июня.

Позже вскрытие показало, что она умерла от кровоизлияния в мозг через 16 дней после прививки. Как также оказалось, девушка страдала аутоиммунной тромбоцитопенией — болезнью, вызывающая низкий уровень тромбоцитов в крови, а также проходила две гормональные терапии. В связи с этим Камилла должна была бы быть лишена права вакцинироваться.

Отмечается, что медицинские органы, проводившие прививки, очевидно, не знали о прежнем состоянии Камиллы. Региональная власть сейчас обвиняет Рим в порождении путаницы, не дав точных указаний относительно вакцинации.

11 июня Министерство охраны здоровья Италии заявило, что вакцинация должна проводиться только для людей старше 60 лет, для которых риск ниже, опираясь на решения на основе пересмотра рекомендаций итальянского регулятора AIFA. В то же время AIFA, как и европейский регулятор EMA, разрешил вакцинироваться AstraZeneca взрослым, но рекомендовал "преимущественное использование" в возрасте старше 60 лет.

Что касается людей моложе 60 лет, которые получили первую дозу вакцины Oxford/Astrazeneca, правительство сказало, что вторую прививку следует проводить препаратами Pfizer или Moderna.

Напомним, европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не рекомендует прививаться COVID-вакциной от AstraZeneca людям с редкими кровотечениями в анамнезе.

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