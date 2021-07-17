Вакцинированный американец заразился коронавирусом и пробыл в больнице 187 дней

Мужчина заразился коронавирусом сразу после прививки, однако до сих пор "верит в вакцину".

Житель американского штата Алабама, которого в январе госпитализировали с COVID-19, выписали из больницы UAB в Бирмингеме после более чем шести месяцев лечения.

Об этом сообщает AL.com.

В медучреждении отметили, что 50-летний Рики Хемм стал их "самым продолжительным пациентом" с коронавирусом.

"Когда это только началось, мы просто думали, что пробудем здесь пару недель, и это не будет длиться так долго, — поделилась жена Рики Шеннон Хемм. — Но это превратилось в долгое испытание".

Сам пациент назвал свою долгожданную выписку "сюрреалистической" и рассказал, что только сейчас начинает понимать, что его лечение в медучреждении действительно закончилось.

Почти пять месяцев Рики Хемм находился на аппарате жизнеобеспечения. В частности, он оставался подключенным к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в течение 147 из 187 проведенных в больнице дней.

Хемм работает пилотом медицинского вертолета, он заболел коронавирусом в январе этого года, сразу после получения первой дозы вакцины от COVID-19. В то же время мужина заявляет, что все еще "верит в вакцину".

"Я считаю, что у меня уже был вирус до того, как я получил вакцину, и прежде чем она могла сработать, чтобы защитить меня. Я бы не хотел, чтобы кто-то прошел через то, через что я прошел", — добавил он.

Ранее из больницы в Гуанчжоу на юге Китая выписали 62-летнего пациента, который на протяжении семи месяцев лечился от COVID-19, а также 111 дней находился на ЭКМО (метод насыщения крови кислородом).

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