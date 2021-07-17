Вакцинируйтесь, или ваши дети не смогут пойти в школу: китайцам выдвинули ультиматум

Вакцинируйтесь, или ваши дети не смогут пойти в школу: китайцам выдвинули ультиматум

Китайское правительство планирует вакцинировать от коронавируса 64% населения до конца года.

В нескольких провинциях Китая местные власти обязали родителей привиться от COVID-19, чтобы их дети в сентябре смогли вернуться в школу.

Об этом сообщает ВВС.

"Те, кому еще не сделали прививку, должны поторопиться и получить укол, чтобы не повлиять на возвращение своего ребенка в школу", — говорится в объявлении, опубликованном в провинции Гуанси на этой неделе.

Власти других провинций, в частности Цзянси и Хэнань, выдали аналогичные директивы, в которых говорится о том, что только ученики, чьи семьи вакцинированы, будут допущены к посещению нового осеннего семестра.

Кроме того, жителям нескольких городов заявили о необходимости вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест, в том числе больниц и супермаркетов.

В частности, в Ханьчэне в провинции Шэньси непривитым жителям с августа запретят посещать гостиницы, рестораны и развлекательные заведения.

Китай также присоединился к ряду стран, в частности Франции и Греции, которые сделали COVID-прививки обязательными для сотрудников отдельных секторов.

Эти решения активно критикуют пользователи Сети, которые называют ограничения "несправедливыми". "Сначала они сказали, что прививки будут добровольными. Оказалось, что они в конце концов обязательны", — написал один из пользователей Weibo.

Высшие органы здравоохранения Китая заявили, что, хотя людей следует поощрять к уколам, решение остается за ними. Однако органы власти более низкого уровня получили указание уделять приоритетное внимание вакцинации как можно большего числа людей.

В Китае уже ввели более 1,4 миллиарда доз вакцины от COVID-19. В общем правительство планирует вакцинировать 64% населения страны до конца года.

Между тем Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал, что "преждевременно" исключать версию утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.

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