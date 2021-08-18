"Вакцины дают надежду": Папа Римский призвал людей делать прививки против COVID-19

Папа Франциск также вакцинировался в марте 2021 года.

Папа Римский Франциск, который вакцинировался против коронавируса еще в марте, 18 августа призвал людей прививаться от COVID-19, отметив, что это дает надежду на прекращение пандемии и является проявлением любви.

Обращение Папы Римского на испанском языке в видеообращении, сделанном от некоммерческой американской группы Ad Council и коалиции общественного здравоохранения COVID Collaborative, сообщает Vaticannews.

По его словам, получение "сертифицированной" прививки против коронавируса и помощь другим в ее получении является "актом любви". Папа Римский отметил, что это "любовь к себе, любовь к нашим семьям и друзьям, и любовь ко всем народам. Любовь также социальной и политической".

"Благодаря Божьей благодати и работе многих у нас теперь есть вакцины, защищающие от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать совместно", — заявил понтифик.

Папа Римский отметил, что вакцинация — это "простой, но действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге, особенно о наиболее уязвимых". Он также отметил, что "социальная и политическая любовь" воспитывается через "незначительные индивидуальные жесты, способные трансформировать и улучшить общество".

К призыву Папы присоединились кардиналы и архиепископы из США, Бразилии, Сальвадора, Гондураса, Мексики и Перу.

Напомним, ранее ученые выяснили, что убеждает людей не вакцинироваться против COVID-19.

Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко заявил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной".

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