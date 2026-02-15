"Валите к черту": Зеленский сделал громкое заявление о россиянах в Европе и США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в отношении россиян, имеющих связи с Москвой, но живущих на Западе, и призвал к новым санкциям.

В разговоре с POLITICO речь шла именно об этом.

В интервью журналистке Даше Бернс президент подчеркнул, что санкционное давление против такого круга лиц остается недостаточным.

По словам главы государства, ограничения должны касаться не только представителей российских властей или госкомпаний, но и их близких, пользующихся возможностями демократических стран — от обучения в престижных университетах до владения недвижимостью в США и Европе.

Зеленский отдельно упомянул об отсутствии полноценных санкций в отношении российской ядерной сферы и компании «Росатом», подчеркнув, что такая ситуация неприемлема на фоне войны против Украины.

«Не ввели санкции на ядерную энергию россиян, на „Росатом“, на людей, их родственников, их детей, живущих в Европе, живущих в США, обучающихся в университетах Европы, имеющих недвижимость в Штатах. У них куча недвижимости. У них дети, родственники всюду. Валите к чертям в Россию. Езжайте домой. Вы никого не уважаете в Штатах. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Езжайте домой. Почему это неправильно? — сказал он.

Президент подчеркнул, что считает нелогичным и несправедливым пребывание в западных странах людей, связанных с режимом, ведущим агрессивную войну против Украины, в то же время пользуясь свободами и преимуществами демократического мира.

Напомним, ранее в ГУР опубликовали перехват, в котором российские военные приказывали убивать гражданских в Донецкой области.

Так, российские военнослужащие получили прямой приказ по уничтожению мирного населения во время проведения «зачистки» в районе населенного пункта Зеленый Гай.