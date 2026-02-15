- Дата публикации
"Валите к черту": Зеленский сделал громкое заявление о россиянах в Европе и США
Владимир Зеленский резко высказался по отношению к гражданам РФ, связанным с Кремлем, живущим в США и Европе. Президент призвал к более жестким санкциям, в частности против «Росатома» и родственников российских чиновников.
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в отношении россиян, имеющих связи с Москвой, но живущих на Западе, и призвал к новым санкциям.
В разговоре с POLITICO речь шла именно об этом.
В интервью журналистке Даше Бернс президент подчеркнул, что санкционное давление против такого круга лиц остается недостаточным.
По словам главы государства, ограничения должны касаться не только представителей российских властей или госкомпаний, но и их близких, пользующихся возможностями демократических стран — от обучения в престижных университетах до владения недвижимостью в США и Европе.
Зеленский отдельно упомянул об отсутствии полноценных санкций в отношении российской ядерной сферы и компании «Росатом», подчеркнув, что такая ситуация неприемлема на фоне войны против Украины.
«Не ввели санкции на ядерную энергию россиян, на „Росатом“, на людей, их родственников, их детей, живущих в Европе, живущих в США, обучающихся в университетах Европы, имеющих недвижимость в Штатах. У них куча недвижимости. У них дети, родственники всюду. Валите к чертям в Россию. Езжайте домой. Вы никого не уважаете в Штатах. Вы не уважаете правила. Вы не уважаете демократию. Вы не уважаете Украину, Европу и так далее. Езжайте домой. Почему это неправильно? — сказал он.
Президент подчеркнул, что считает нелогичным и несправедливым пребывание в западных странах людей, связанных с режимом, ведущим агрессивную войну против Украины, в то же время пользуясь свободами и преимуществами демократического мира.
Напомним, ранее в ГУР опубликовали перехват, в котором российские военные приказывали убивать гражданских в Донецкой области.
Так, российские военнослужащие получили прямой приказ по уничтожению мирного населения во время проведения «зачистки» в районе населенного пункта Зеленый Гай.