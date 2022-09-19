"Вам здесь не рады": Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня закрыли въезд для россиян

С 19 сентября начал действовать запрет на въезд гражданам России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Теперь россияне не смогут попасть в эти страны через шенгенскую внешнюю границу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Россияне, имеющие шенгенскую визу, выданную в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попадать на территорию ЕС через эти страны", — отметили в ведомстве.

Пока единственной сухопутной границей для въезда российских туристов в ЕС остается Финляндия.

Накануне глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что въезд в его страну российским туристам закроют 19 сентября.

"В ночь на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан РФ, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу", – сказал министр иностранных дел Эстонии.

Рейнсалу также отметил, что аналогичный шаг сделают и другие страны Балтии.

"Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вам здесь не рады!" – обратился он к гражданам РФ.

Напомним, 9 сентября Совет Евросоюза принял решение о полной остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией, которое начало действовать с 12 сентября.

Россиянам запретили упрощенный визовый режим с Евросоюзом

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