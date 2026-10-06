Ванга предупреждала о вспышке чумы в России: какое ее пророчество вспомнили в Сети

Ванга / © скрин с видео

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Смерть 28-летней сотрудницы противочумного института в Сибири и последующий карантин в нескольких больницах России спровоцировали новую волну обсуждений древних пророчеств болгарской пророчицы. В Сети упомянули о ее пророчестве по высвобождению опасного патогена в сибирском регионе.

Об этом сообщает издание UNILAD.

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По имеющимся данным, под контролем в Сибири находятся около 200 человек. Причиной усиленных мер безопасности стала смерть 28-летней Дарьи Шипиловой, работавшей в Иркутском противочумном институте.

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На этом фоне в Сети вспомнили пророчества болгарской пророчицы Бабы Ванги, умершей еще в 1996 году.

«Бабушка Ванга предусмотрела, что замороженный давний патоген будет выпущен в Сибири и распространится по всему миру. Она также предусмотрела, что в этом году начнутся проблемы с дефицитом воды и взаимодействие с национальными инвазионными системами», — отметил один из сторонников.

Она предсказывала большие изменения на 2027 год — в частности, биологические трансформации и появление у людей сверхспособностей. По данным Daily Mail, подробностей об этих изменениях нет, поэтому в Сети уже распространяются теории о редактировании генов или биооружии. До сих пор неизвестно, чем есть события в Сибири: естественной вспышкой, аварией в лаборатории или преднамеренной атакой.

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), чума — это возбудитель, который распространяют дикие грызуны и блохи. Легочная чума является редкой, но тяжелой и быстро прогрессирующей формой пневмонии, которая может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, вызывая лихорадку, одышку и кашель с кровью через 3–7 дней после контакта.

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Вспышка чумы в России — последние новости

Напомним, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы умерла 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова. Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки. Власти РФ называют смерть «неизвестной пневмонией» и призывают игнорировать слухи, однако под наблюдением ФСБ изолировали около 200 контактных лиц, а больницы и заводы закрыли на жесткий карантин.

За ситуацией уже следят соседние страны и западные разведки. Эксперты предупреждают: легочная чума передается воздушно-капельным путем и без антибиотиков может оказаться смертельной почти в 100% случаев, поэтому существует риск ее быстрого распространения за пределы России. США и ЕС заявили о готовности помочь.

Загадочная смерть молодой ученой от вероятной легочной чумы в России вызвала панику. Из-за жесткого карантина и молчания Кремля эксперты опасаются, что РФ скрывает утечку модифицированного штамма чумы или разработку биологического оружия.

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