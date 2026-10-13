Ванга предсказывала жуткие потрясения в 2026-м: что может случиться до конца года

Ванга / © скрин с видео

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Британские журналисты сравнили пророчества Ванги о политических потрясениях в 2026 году с новыми ядерными угрозами России в адрес Запада.

Об этом сообщает издание Daily Star.

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Пророчества Ванги на 2026 год: что известно

В статье упоминают пророчества болгарской провидицы Ванги на 2026 год, которые вызывают беспокойство. Ее называют «Нострадамусом Балкан» и приписывают предсказание гибели принцессы Дианы.

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По этим прогнозам, до конца года может разразиться Третья мировая война и прямой конфликт между США и Россией. Также в 2026 году предсказывают появление нового российского лидера, что положит конец 26-летнему правлению Путина. Также она предсказала встречу с инопланетянами в ноябре.

Вместе с тем, в издании отмечают, что такие предсказания появляются на фоне наявного обострения. Путин угрожает ядерным оружием из-за помощи Запада и Британии Украине. В то же время он утверждает, что не планирует нападать на Европу, а войну против Украины называет вынужденной защитой России.

Как отмечает издание, дополнительным фактором напряженности стала реакция Москвы в августе на использование британских дальнобойных беспилотников во время ударов по объектам на территории РФ.

Предсказания Ванги — последние новости

Напомним, после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Ванги.

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Также, по прогнозам Ванги, в 2027 году таинственная болезнь или генетический эксперимент может привести к появлению сверхлюдей.

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