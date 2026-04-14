Ванс после провала переговоров с Ираном: "Мяч на их поле"

Вице-президент США Джей Ди Ванс заявил, что после провала переговоров с Ираном в Пакистане дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Тегерана.

Об этом говорится в интервью Венса для Fox News

По его словам, США представили свои предложения и теперь ожидают ответа от иранской стороны. Ванс подчеркнул, что «мяч на их поле» фактически переложил ответственность за следующий шаг на Иран.

Переговоры между США и Ираном продолжались около 21 часа в Исламабаде, однако завершились без достижения соглашения. Американская делегация покинула Пакистан после того, как иранская сторона отказалась принять предложенные условия.

В то же время в Вашингтоне заявляют, что диалог не был напрасным: США смогли лучше понять позицию Ирана и его подход к переговорам.

Среди ключевых требований США — гарантии неразработки Ираном ядерного оружия и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Несмотря на отсутствие договоренностей, в США не исключают возможности дальнейших переговоров, однако подчеркивают, что следующий шаг должен сделать именно Иран.

В то же время в Вашингтоне заявили, что переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на обострение.

В США уверяют, что дипломатические контакты с Ираном не прекратились даже на фоне эскалации конфликта и морской блокады.