Варила медвежью мочу: в Калифорнии "шаманку" обвиняют в поджоге лесов

Свою вину женщина отрицает. По ее словам, все вокруг было сырым, поэтому развести огонь не удалось.
В пожаре в Северной Калифорнии, представляющем угрозу тысячам домов, обвинили 30-летнюю жительницу США Александру Суверневу. Ей грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса.
Об этом информирует New York Post.
Александра Сувернева считает себя шаманкой. Она гуляла в природном парке в Северной Калифорнии. Женщина рассказала, что хотела развести огонь в лесу, чтобы прокипятить воду из лужи от медвежьей мочи и выпить.
По ее словам, все вокруг было сырым, поэтому развести огонь не удалось. Но вскоре начался пожар в другом месте и женщина попала в огненную ловушку. Ей пришлось обратиться за помощью к спасателям, которые тушили огонь неподалеку.
У Суверневой нашли баллончики с CO2, зажигалку и пакет "с зеленым травянистым содержимым". Правоохранители считают, что именно Александра является виновницей пожара, в результате которого более 40 домов сгорели, 10 тыс. га лесных угодий уничтожено, а около 2 тысяч местных жителей эвакуированы.
Женщина арестована. Ей назначен залог 150 тысяч долларов.
A California “shaman” charged with starting a wildfire that is threatening thousands of homes claimed it started by accident — while she was boiling bear urine to drink, according to local reports.— OfficerSharon (@officersharon) September 27, 2021
Alexandra Souverneva, 30,
Fawn Fire, https://t.co/AJtAUeqr52
Александра Сувернева учится в аспирантуре Колледжа экологических наук и лесного хозяйства Государственного университета Нью-Йорка. В соцсетях она называет себя "шаманкой". Адвокат задержанной намекнул, что у женщины, возможно, присутствует "расстройство психики" или "проблемы с наркотиками".
Напомним, что США продолжают атаковать лесные пожары: они угрожают уникальным деревьям.