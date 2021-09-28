Варила медвежью мочу: в Калифорнии "шаманку" обвиняют в поджоге лесов

Свою вину женщина отрицает. По ее словам, все вокруг было сырым, поэтому развести огонь не удалось.

В пожаре в Северной Калифорнии, представляющем угрозу тысячам домов, обвинили 30-летнюю жительницу США Александру Суверневу. Ей грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса.

Об этом информирует New York Post.

Александра Сувернева считает себя шаманкой. Она гуляла в природном парке в Северной Калифорнии. Женщина рассказала, что хотела развести огонь в лесу, чтобы прокипятить воду из лужи от медвежьей мочи и выпить.

По ее словам, все вокруг было сырым, поэтому развести огонь не удалось. Но вскоре начался пожар в другом месте и женщина попала в огненную ловушку. Ей пришлось обратиться за помощью к спасателям, которые тушили огонь неподалеку.

У Суверневой нашли баллончики с CO2, зажигалку и пакет "с зеленым травянистым содержимым". Правоохранители считают, что именно Александра является виновницей пожара, в результате которого более 40 домов сгорели, 10 тыс. га лесных угодий уничтожено, а около 2 тысяч местных жителей эвакуированы.

Женщина арестована. Ей назначен залог 150 тысяч долларов.

A California “shaman” charged with starting a wildfire that is threatening thousands of homes claimed it started by accident — while she was boiling bear urine to drink, according to local reports.

Alexandra Souverneva, 30,

Fawn Fire, https://t.co/AJtAUeqr52 — OfficerSharon (@officersharon) September 27, 2021

Александра Сувернева учится в аспирантуре Колледжа экологических наук и лесного хозяйства Государственного университета Нью-Йорка. В соцсетях она называет себя "шаманкой". Адвокат задержанной намекнул, что у женщины, возможно, присутствует "расстройство психики" или "проблемы с наркотиками".

Напомним, что США продолжают атаковать лесные пожары: они угрожают уникальным деревьям.

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