"Варить лягушку, повышая градус": эксперт о запрете Байдена бить оружием США по Москве

По мнению военного эксперта, заявления Байдена можно рассматривать как "ритуальные пляски" со стороны США.

Заявление президента США Джо Байдена, что Вашингтон не позволяет Украине проводить удары американским оружием на 200 миль вглубь России, является попыткой успокоить агрессора.

Такое мнение высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых, передает "Эспрессо".

"200 миль, прозвучавших от президента США Байдена, связаны с передачей Украине ракет ATACMS. Это значит, что эти ракеты у нас есть", – говорит эксперт.

По его словам, эти ракеты применяются и до сих пор применялись по оккупированной территории. В первую очередь речь идет о Крыме, где уничтожались объекты ПВО, которые должны были защищать важные объекты оккупантов.

По мнению военного эксперта, заявления Байдена можно рассматривать как "ритуальные пляски" со стороны США.

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"И похожи на то, как можно варить эту лягушку, постепенно повышая температуру, и глядя, чтобы она не выпрыгнула из этой кипящей кастрюли. Тем более, что заявление Байдена прозвучало на фоне очередных испытаний Воздушными силами США межконтинентальной баллистической ракеты и проверки готовности французской ядерной составляющей. Это знаковые заявления, которые можно рассматривать, с одной стороны, как попытки США успокоить агрессора. А с другой стороны, предупредить, что если будут угрозы Украине, то не исключается, что ракеты могут долететь и на расстояние до 200 миль. Конечно, не по Москве, потому что до Москвы чуть больше", – подытожил Валерий Рябых.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не давал Украине разрешения использовать американское оружие для ударов на 200 миль вглубь РФ, в том числе для ударов по Москве и Кремлю.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена тайно позволила Украине бить по территории России оружием, предоставленным США, однако есть ограничения. ВСУ могут наносить удары исключительно по районам, граничащим с Харьковской областью.

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