Варшава шокирована: Беларусь уничтожила крупнейшее польское военное кладбище (фото)

В правительстве Польши заявили, что в Беларуси осквернили могилы польских солдат Второй мировой войны.

В Польше обвиняют белорусские власти в уничтожении мемориала с могилами польских солдат, погибших во время Второй мировой войны.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в Twitter.

"Солдатское кладбище Армии Краевой в Сурконтах уничтожается службами минского режима. Очень ошибаются те, кто считает, что человеческую память о героях можно искоренить. Режим поплатится за эти акты варварства", — написал Ясина.

Польский дипломат также добавил ссылку на издание Znadniemna, в котором опубликованы фотографии захоронений.

Кроме того, илорусский журналист Тадеуш Гицан уточнил, что снос происходит с применением тяжелой техники.

"Жители села Сурконты говорят, что прибыла полиция и тяжелая техника и начали сносить могилы солдат Армии Краевой. Если это подтвердится, то это будет крупнейшее польское военное кладбище, разрушенное Беларусью до сих пор", — написал Гицан в Twitter.

Cmentarz żołnierzy AK w Surkontach jest dewastowany przez służby mińskiego режима. Mylą się bardzo ci co myślą, że uda się wykorzenić ludzką pamięć o bohatерах. Reżim zapłaci za te akty barbarzyństwa. https://t.co/1y4g5ydGlt — Łukasz Jasina (@RzecznikMSZ) August 25, 2022

31 год назад была принята декларация о государственном суверенитете Беларуси. Если бы белорусский народ и дальше сам решал судьбу своего государства, не было бы варварского уничтожения могил, как сегодня в Сурконтах. Белорусы вернут себе страну, а память о прошлом не погибнет. pic.twitter.com/inYAiAIkRK — Artur Michalski (@michalski_artur) August 25, 2022

Заметим, что инцидент произошел на кладбище в Сурконтах, где похоронены члены сил сопротивления Польше, боровшиеся с советскими войсками. На военном кладбище, в частности, похоронены 35 солдат Армии Краевой и их командир подполковник Мацей Каленкевич "Котвич". Именно он возглавил подразделение Армии Краевой, которое 21 августа 1944 противостояло полку войск НКВД.

Напомним, польские журналисты призывают судить российских пропагандистов как военных преступников.

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