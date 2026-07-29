Варшава ждет конкретики: тормозит обмен польских МиГ-29 на украинские беспилотники

Польша получила официальное письмо от Украины по обмену МиГ-29 на дроны / © Getty Images

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Несмотря на недавние резкие заявления со стороны польского руководства, переговоры между Украиной и Польшей о возможном обмене советских истребителей МиГ-29 на беспилотные аппараты не прекратились и даже имеют прогресс. Хотя окончательная сделка еще не заключена, нынешняя ситуация выглядит гораздо лучше, чем месяц назад. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

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Конкретика от украинской стороны

После того, как Варшава публично выразила свои сомнения в целесообразности передачи самолетов, Киев решил действовать более официально. Польское оборонное ведомство получило документальное подтверждение, что потребность в советских истребителях для защиты украинского неба остается чрезвычайно острой.

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«После этих жестких заявлений с нашей стороны поступило письмо от украинской стороны, в котором говорилось, что они по-прежнему заинтересованы в самолетах», — рассказал польский министр.

Получив это письмо, представители польского правительства обратились к своим украинским коллегам со встречным предложением предоставить четкие гарантии и детали возможного обмена. По словам Косиняка-Камиша, Киев начал предоставлять необходимую конкретику, которая дает надежду на успешное завершение этих длительных переговоров.

Болгария тоже хочет польские самолеты

Кроме Украины, неожиданный интерес к приобретению польских истребителей МиГ-29 проявила Болгария. Министр обороны Польши отметил, что такая конкуренция является положительным сигналом, ведь она доказывает реальную ценность этих боевых машин на международном рынке вооружений.

"Это совсем не такое безнадежное оборудование, если Болгария хочет купить его для защиты своего воздушного пространства", - подчеркнул политик.

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Косиняк-Камыш также подчеркнул, что предложение от Софии стало для польской стороны мощным аргументом в дискуссиях с украинскими партнерами. Ранее некоторые в Киеве скептически высказывались о состоянии этих самолетов, но теперь стало ясно, что за них готовы бороться и другие европейские государства, поэтому Украина должна быть более заинтересована в успехе соглашения.

Российские провокации и гибридная война

Обсуждая общую ситуацию с безопасностью в регионе, вице-премьер-министр Польши отметил, что Россия продолжает повышать градус напряжения. По его мнению, Москва сейчас не решится на полномасштабное кинетическое нападение на Польшу, но активно использует методы гибридной войны, двигаясь по «эскалационной лестнице».

«Это будут скорее провокации: дроны — прежде всего перехвачены и использованы украинские дроны, Балтика — ключевая акватория безопасности Альянса, диверсионные акции…», — перечислил возможные угрозы польский министр.

Он также обратил особое внимание на резкое усиление российской пропаганды и активизацию вражеских интернет-троллей, пытающихся искусственно рассорить поляков и украинцев. Косиняк-Камыш призвал граждан своей страны критически относиться к эмоциональным сообщениям в сети и тщательно проверять источники информации, чтобы не стать инструментом в руках агрессора.

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Напомним, Украина может отказаться от польских МиГ-29 . Несмотря на заявления Варшавы о качестве истребителей, самолеты нуждаются в длительном и дорогом ремонте, поэтому переговоры застряли.

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