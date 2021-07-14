Варшавой пронеслась буря: ветер повалил деревья, затопило улицы и одну из станций метро

Повреждены несколько зданий.

Ураган пронесся Варшавой: в польской столице из-за шквального ветра повреждены несколько десятков домов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 июля.

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В результате непогоды жертв или пострадавших нет. Больше всего досталось южным окрестностям Варшавы: там залило улицы, повалены деревья, затопило одну из станций метро.

Кроме того, в варшавском аэропорту не позволили посадку нескольким самолетам. Их направили во Вроцлав и Познань. В ближайшие дни синоптики прогнозируют ливни по всей Польше.

Новости мира: Варшавой пронеслась буря - несколько десятков домов повреждены

Как сообщалось, в конце июня в Германии пролил дождь и прошел сильный град. В результате непогоды пострадали пять человек от ударов града, который был размером с теннисный мяч. Также затопило один из центров вакцинации. Соседние Чехия и Швейцария также пострадали от сильного дождя, некоторые дороги и железнодорожные пути стали непроходимыми от наводнения.

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