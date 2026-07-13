"Вас, подонков, вырастили за наши деньги": поляк напал на украинских девочек в автобусе

В Польше мужчина набросился на украинских девочек с криком / © Associated Press

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В польском городе Бельско-Бяла произошел инцидент — в общественном транспорте поляк начал запугивать украинских детей. В воскресенье, 12 июля, по предварительным данным, трезвый мужчина старше 40 лет, который имел приличный вид, обругал и запугал трех украинских девочек-подростков.

Видео опубликовала пользовательница Ивона Вышгородская.

В Польше мужчина запугивал и кричал на украинских девочек-подростков

О случае стало известно из сообщения в социальных сетях. Автор описала ситуацию и обратила внимание на то, что украинцы стали бояться говорить на родном языке в общественных местах.

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По словам автора публикации, девочке, которая пыталась сопротивляться нападающему, всего 12 лет.

Мужчина прокричал детям:

«Вас, подонков, вырастили за наши деньги. Убирайтесь отсюда и возвращайтесь в Украину».

Мужчина начал кричать детям, чтобы они возвращались в Украину. Когда другая девочка вступилась за подругу, поляк стал оскорблять и ее. Дети говорили с поляком на польском языке.

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Поляк назвал 12-летних девочек «украинскими проститутками», которых «вырастили на деньги поляков». К слову, среди пассажиров за детей никто не вступился. Люди молча наблюдали за происходящим.

Информации о реакции польских правоохранителей нет.

«Это пренебрежение и чувство безнаказанности возникли из-за российской пропаганды в социальных сетях, которую правительство игнорировало, питалось историями правых политиков, которым предоставили доступ к радиостанциям, и пронизывало язык правящих либералов, которые пытаются подражать правым, тогда как их избиратели аплодируют идее строительства Волынской стены в Варшаве», — пишет пользовательница, которая опубликовала видео.

Сибига о росте ненависти к украинцам в Польше

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о существенном росте антиукраинских настроений и ксенофобии в Польше. По его словам, в разных регионах страны фиксируется много случаев нападений на украинцев, их унижения и буллинга детей в школах, что уже представляет угрозу их жизни.

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Министр отметил, что эти случаи уже проговаривались польскими дипломатическими каналами и призвал отложить эмоции в сторону. Он подчеркнул, что Украина готова к честному и равноправному диалогу, а для преодоления ненависти нужна взаимная воля обеих стран.

Несмотря на сложности, Сибига подчеркнул, что роль Украины из-за полномасштабной войны растет, и она больше не должна никому ничего доказывать. Он выразил благодарность за предоставленную Польшей помощь и уверенность в том, что сторонам удастся найти общий язык.

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