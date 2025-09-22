"Вас предупредили": Сикорский жестко обратился к России в ООН

Радослав Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился непосредственно к российским властям на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, предупредив о последствиях новых инцидентов с нарушением воздушного пространства стран НАТО.

Об этом сообщает Polsatnews.

"Если еще одна ракета или другой объект войдет в наше пространство, намеренно или случайно, если он будет сбит, а его обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили", - сказал Сикорский на брифинге.

Заседание Совета Безопасности созвали после того, как на прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии без разрешения Таллинна. В свою очередь, эстонская сторона требовала рассмотрения инцидента как "грубое нарушение" международного права; Кремль назвал обвинения безосновательными.

Сикорский также напомнил о предыдущем инциденте — пролете российских беспилотников над территорией Польши — и призвал Москву отреагировать: "Если это были несчастные случаи, почему бы не признать их и не извиниться сразу?" – заметил он.

Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что Варшава готова применить силу против объектов, которые "нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу", но подчеркнул, что решения об ущербе будут приниматься только после тщательной оценки рисков во избежание эскалации.

"Я хочу четко заявить. Мы безоговорочно примем решение сбивать летучие объекты, когда они будут нарушать нашу территорию и пролететь над Польшей", - сказал Туск.