"Ваша безопасность – наша безопасность": Трасс анонсировала военную помощь Украине, больше предоставленной в 2022 году

Премьер Великобритании Лиз Трасс анонсировала, что в 2023 году ее государство достигнет или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.

Во время визита в ООН на этой неделе Трасс планирует сказать лидерам, что нужно положить конец экономическому шантажу президента РФ Владимира Путина, устранив всю энергетическую зависимость от России.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

"Премьер-министр использует свою речь на Генеральной Ассамблее ООН в четверг, чтобы подчеркнуть долгосрочную приверженность Великобритании Украине, не прекращая военную, гуманитарную и политическую поддержку страны", – говорится в заявлении.

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Конкретный характер военной поддержки Украины со стороны Британии в 2023 году будет определен исходя из потребностей ВСУ. Однако ожидается, что она будет включать в себя такое оборудование, как ракетные системы залпового огня.

"Победы Украины за последние недели были вдохновляющими. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и показывали, на что они способны, когда им нужна военная, экономическая и политическая поддержка. Мое послание народу Украины таково: Великобритания и дальше будет с вами на каждом шагу. Ваша безопасность – наша безопасность", – заявила Трасс.

Она также использует свои встречи с коллегами-лидерами и генеральными директорами в Нью-Йорке, чтобы активизировать глобальные усилия для препятствования России извлекать прибыль от ее экспорта энергоресурсов и одновременно положить конец энергетической зависимости от авторитарных режимов.

"Перекрыв краны газопровода "Северный поток", Путин обрек миллионы людей в Европе на более холодную и тяжелую зиму. Слишком много жизней – в Украине, Европе и во всем мире – подвергаются манипулированию зависимостью от российской энергии. Мы должны работать вместе, чтобы покончить с этим раз и навсегда", – сказала британская премьер.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал страны, от которых Украина хотела бы больше помощи.