"Ваша свобода устояла благодаря тем, кто за нее боролся": Зеленский обратился к американцам (видео)

Украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за чрезвычайную поддержку в защите страны от российской агрессии, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому народу по случаю Дня памяти.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента 29 мая.

"От имени всех украинцев я хотел бы почтить мужество и самопожертвование всех американцев, которые стали на защиту и продолжают защищать свободу. Ваша свобода устояла благодаря тем, кто за нее сражался. Наша свобода устоит благодаря тем, кто за нее борется. Свобода основывается на храбрости лучших в своем роде и готовности молодых мужчин и женщин, которые служат своему народу в армии, становиться лучшими в своем роде и сделать свою храбрость основой для будущего своей нации", — отметил он.

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По словам Зеленского, когда мы вспоминаем воинов, пожертвовавших своей жизнью во имя свободы, мы вспоминаем причину, почему мы живы, почему мы живем так, как нам нравится, и почему стоят наши свободные нации.

"Наш долг – научить детей, что свободу нельзя воспринимать как данность. Наша обязанность – научить их быть благодарными. Наша обязанность – почтить каждого, кто отдал свою жизнь, защищая свободу, благородное и свободное знамя своей страны и народа. Наша обязанность — помнить, какая цена была заплачена за то, чтобы сохранить свет свободы, несмотря на наступившие темные времена", — сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за чрезвычайную поддержку, "которая помогает нам свести российскую тиранию к проигравшим в борьбе за свободу".

"Моя особая благодарность в этот День памяти всем американцам разных времен – сыновьям и дочерям, родителям и матерям, братьям и сестрам, ставшим воинами, чья сила превратилась в силу свободы и которым суждено было показать миру, что свобода всегда будет ярко сиять на холме. Пусть наша победа, победа украинских воинов, сделает этот свет ярче", — резюмировал он.

Напомним, ранее 29 мая президент собрал Ставку. Залужный, Сырский и Тарнавский доложили Зеленскому о ситуации на фронте.

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