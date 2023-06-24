"Ваши несчастные ИПСО – это го*но": украинские пограничники записали обращение к белорусам – видео

Украинские пограничники обратились к жителям Беларуси, записав на белорусском призыв свергнуть диктаторское иго самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, не идти на уступки России и выступить против войны в Украине.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в пограничном подразделении.

В обращении белорусам также напомнили, что и на их территории Россия напала на Украину и продолжает обстрелы городов и сел.

"Ни уважаемые, ни товарищи, ваши несчастные ИПСО – это го*но. Ваши попытки убедить, что вы добрые и мирные соседи – еще большее го*но, когда ты строишь свое будущее на крови и угрозах. У нас нет желания вам что-то доказывать. Идите за русским кораблем, надеемся, вам знакомо это направление. Украинцы – нация, которая в отличие от вас обороняет свою идентичность. Мы боремся за свою свободу и идентичность, которые вы помогаете России уничтожать. Беларусь поддерживает страну-террориста и предоставляет свою территорию русским войскам. Поняв неизбежность наказания – вы оправдываетесь, но это ненадолго. Машите мифическими картами и говорите, откуда якобы готовилось нападение на Беларусь", — говорится в сообщении к беларусам.

Напомним, белорусские пограничники запустили очередную информационно-психологическую операцию о "водке победы" и цинично предложили "переходить к ним". Представители режима Лукашенко высказались о войне России против Украины, намекая на потери ВСУ.

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