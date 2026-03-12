Вашингтон готовит новый этап войны с Ираном: бомбардировщики перебросили в Британию

B-1B Lancer

США развернули стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress и Rockwell B-1B Lancer на британской авиабазе RAF Fairford, откуда они участвуют в ударах по Ирану в рамках операции "Эпическая ярость".

Об этом сообщает "Униан" со ссылкой на издание Forbes.

Усиление бомбардировочной кампании

По имеющейся информации, на базу в Великобритании уже прибыли пять бомбардировщиков B-1B, еще три самолета временно перенаправили на авиабазу Ramstein из-за сложных погодных условий.

Кроме того, в понедельник на базу RAF Fairford прибыли три стратегических бомбардировщика B-52.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что интенсивность авиаударов по Ирану будет существенно расти, что может свидетельствовать о расширении военной операции.

По данным военных аналитиков, бомбардировщики B-1B могут использовать высокоточные бомбы GBU-31 JDAM с боеголовками BLU-109, которые способны поражать укрепленные подземные объекты.

Почему самолеты разместили именно в Британии

Ранее часть американских бомбардировщиков выполняла боевые миссии непосредственно из США, в том числе с авиабазы Ellsworth. Такие полеты нуждались в дозаправлении в воздухе и занимали гораздо больше времени.

Размещение самолетов в Великобритании позволяет сократить продолжительность полета более чем в два раза и значительно повысить оперативность ударов.

Решение об использовании британской базы было принято после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил американским самолетам выполнять боевые миссии с территории страны. Ранее Лондон воздерживался от такого шага, но просмотрел позицию после атаки иранского беспилотника на базу британских ВВС на Кипре.

В кампании могут участвовать и «стелс»-бомбардировщики

Кроме B-1 и B-52, в военной кампании против Ирана также задействованы Northrop B-2 Spirit. Они выполняют длительные боевые миссии непосредственно из США — с авиабазы Whiteman, где один вылет может длиться более 37 часов.

B-2 является единственным самолетом, способным нести сверхтяжелую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, предназначенную для уничтожения глубоко защищенных подземных объектов.

По состоянию на сегодняшний день в составе ВВС США находятся:

76 стратегических бомбардировщиков B-52H;

45 самолетов B-1B Lancer;

19 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

В будущем их постепенно должен заменить новый бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider, Пентагон планирует закупить около 100 единиц.

Война в Иране - последние новости

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о возможной атаке иранских беспилотников у побережья Калифорнии. По его словам, эта информация проверяется.

«Мы расследуем это. Сейчас многое происходит», - заявил американский лидер.

Тем временем Иран нанес ракетный удар по военной базе Италии в Эрбили в Иракском Курдистане. Об этом сообщило итальянское Министерство обороны.

По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, итальянские военные успели скрыться в укрытии, поэтому жертв и раненых нет.

Известно, что итальянские военные находятся в Эрбили в рамках миссии по подготовке сил безопасности Курдистана. На прошлой неделе парламент Италии одобрил участие страны в совместных мерах ЕС по защите от иранских ракетных и дроновых атак.

Напомним, по данным Пентагона, только первые шесть дней войны с Ираном стоили США по меньшей мере 11,3 млрд долларов.