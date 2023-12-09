Вашингтон хочет возобновить военное сотрудничество с Китаем — Кирби

Белый дом выступил с инициативой попытаться возобновить военные переговоры между Соединенными Штатами Америки и Китаем для того, чтобы снизить напряженность между странами.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби, сообщает Reuters.

По его словам, якобы такого согласия во время встречи в ноябре пришли президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин. В настоящее время, говорит Кирби, Вашингтон активно работает над возобновлением военных переговоров с Пекином, чтобы "уменьшить просчеты и недоразумения".

Представитель Белого дома отмечает, что до сих пор переговоры не начались, потому что КНР еще не назначил нового министра обороны, заменив бывшего генерала Ли Шанфу, уволенного в октябре.

"Насколько я понимаю частично это может быть связано с тем, что у них нет министра обороны. Мы, конечно, призываем их назначить кого-то в ближайшее время, и мы очень хотим, чтобы эти коммуникации были запущены", — говорится в заявлении Белого дома .

Напомним, на днях Китай обвинил США в серьезном нарушении суверенитета. Случилось это после того, как эсминец ВМС США "Габриэль Гиффордс" появился вблизи отмели Второго Томаса, подводного рифа в Южно-Китайском море.

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