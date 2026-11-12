Вашингтон изменил тон относительно Киева и призывает Европу: что на самом деле произошло на переговорах в Абу-Даби

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Getty Images

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Двухдневные мирные переговоры между делегациями Украины и России в Абу-Даби, несмотря на сдержанную официальную риторику и отсутствие мгновенного прорыва, принесли несколько критически важных изменений в переговорной динамике.

Об этом говорится в аналитическом материале издания POLITICO.

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Главный итог встречи состоит в том, что Вашингтон наконец-то осознал: война Путина никогда не касалась только Украины, а вопрос европейской безопасности невозможно решить без самой Европы.

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Кардинальное изменение отношения США к Украине

Еще несколько недель назад президент США Дональд Трамп резко критиковал Владимира Зеленского и даже требовал его замены из-за споров вокруг дизельного соглашения с РФ. Однако в Абу-Даби риторика команды Трампа поменялась. Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер публично похвалил украинскую переговорную группу за конструктивность и «огромные усилия», а украинская сторона в свою очередь выразила благодарность американцам.

Вашингтон принял украинскую оценку ситуации на фронте

По словам президента Владимира Зеленского, украинские переговорщики одержали немаловажную победу уже в первый день встречи: им удалось убедить американцев принять украинский анализ реальной линии фронта. В США согласились, что Россия захватила гораздо меньше территорий, чем утверждает пропаганда Москвы.

Кроме того, американские посредники, похоже, согласились с позицией Киева, что судьбу украинских территорий можно решать исключительно на уровне лидеров государств — хотя до такой встречи еще очень далеко из-за полного отсутствия доверия.

США хотят посадить за стол переговоров Европу

Наибольшим стратегическим оползнем стало решение команды Трампа (Кушнера и спецпосланника Стива Виткоффа) привлечь европейских представителей к следующему раунду переговоров. В Вашингтоне стало ясно, что без Европы невозможно обсудить главную навязчивую идею Путина — отношения с НАТО и будущую архитектуру европейской безопасности.

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В четверг Кушнер и Виткофф отправляются в Москву, чтобы убедить Путина согласиться на участие европейцев. После этого американцы планируют улететь в Дублин на личную встречу с Владимиром Зеленским. В то же время и США, и Украина призывают Европу определить одного единственного переговорщика вместо десятков представителей разных институтов и стран.

Россия стала смягчать позицию только после разговоров о послевоенном устройстве

По наблюдениям украинской делегации, первый день переговоров (4,5 часа) был «конструктивным», а второй (2 часа) уже «нейтральным», поскольку российские представители были скованны «жесткими директивами» из Кремля. Однако россияне начали демонстрировать определенную открытость диалога только тогда, когда США перевели разговор на тему послевоенного урегулирования для обеих сторон.

Договоренность о наибольшем обмене пленными

Единственным конкретным практическим результатом встречи стало предварительное согласие на проведение наибольшего обмена военнопленными с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Однако окончательные цифры еще должны утвердить Путин во время визита американских посланцев в Москву.

Почему Европа боится «российской ловушки»

Несмотря на то, что Европа годами добивалась места за переговорным столом, новая реальность несет для нее серьезные риски. США рассматривают идею предоставления Украине коллективных гарантий безопасности типа НАТО (возможно даже при участии самого Альянса), но в то же время готовы обсуждать требования Кремля по изменению системы безопасности на всем континенте.

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Европейские столицы настаивают: никаких реформ безопасности в Европе не будут подписывать до тех пор, пока не будет достигнут мир в Украине и договоренности относительно территорий (Кушнер публично поддержал эту последовательность). Однако в кулуарах царит тревога. В частности, немецкие чиновники, знакомые с переговорами в Абу-Даби, считают этот процесс «российской ловушкой», цель которой — создать иллюзию готовности Москвы к миру. «Европейцы сейчас просто пытаются это пережить», — резюмировал один из немецких дипломатов.

Напомним, 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние консультации между представителями Украины, США и РФ. Ключевыми темами переговоров является прекращение огня, предоставление гарантий безопасности и окончание войны.

Ранее мы писали, что Россия пытается распространять среди международных партнеров ложную информацию о ситуации на фронте и преувеличивает масштабы оккупации украинских территорий на Донбассе.

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