Вашингтон может изменить ход "вечной войны" Путина — полковник разведки США в отставке

Полковник военной разведки США в отставке Джонатан Свит считает, что Вашингтон должен изменить свою стратегию предоставления военной помощи Украине, позволив Киеву контролировать свое воздушное пространство и вести борьбу с войсками Путина в Крыму.

Об этом он написал в авторской колонке в издании The Hill.

Превращение войны, которую ведет РФ в Украине, в "окопную войну" с большой линией фронта полковник разведки в отставке назвал "в значительной степени заслугой Вашингтона", поскольку главным фактором стала несостоятельность оказывать Украине всю необходимую финансовую и военную поддержку.

Он считает, что защищать Украину сколь угодно – это "рецепт вечной войны" и рецепт для того, чтобы Путин продолжал атаковать мирных жителей.

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"Вашингтон должен изменить курс... Администрация Байдена должна позволить Киеву вернуть контроль над своим воздушным пространством. Не только воздушное пространство над крупнейшими населенными пунктами Украины, но и над линией фронта на Донбассе и на юге в Херсонской и Запорожской областях. Украинцам нужны системы вооружений, чтобы атаковать пусковые площадки россиян, их экипажи и хранилища ракет/дронов", — пишет Свит.

Пока этого не произойдет, по словам экс-разведчика, украинское сухопутное командование будет вынуждено рассредоточивать войска и материальные средства, усложняя их продвижение на фронте.

"Пока Украина не сможет разместить ракетные батареи "Patriot" и другие зенитно-ракетные системы США и НАТО вплотную к линии фронта, способность Киева вступать в контрнаступление будет оставаться серьезно ограниченной... Байден и Конгресс должны положить конец убийственному безумию Путина, полностью позволив Киеву контролировать свой воздушное пространство и вести борьбу с Путиным в Крыму", – резюмировал эксперт.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников считает, что российское политическое руководство не будет обсуждать возможность окончания войны и будет строить политические планы исходя из результатов выборов президента США в ноябре 2024 года.

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