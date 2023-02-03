Вашингтон отрицает, что США предлагали России пятую часть Украины в обмен на мир

В Белом доме отрицают информацию швейцарских СМИ о том, что якобы Вашингтон и ЦРУ предлагали Украине отказаться от части территорий в обмен на мир с агрессором Россией.

Об этом пишет издание The Newsweek со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Девитта.

По его словам, утверждение о сдаче территорий, опубликованное изданием Neue Zürcher Zeitung, является "неточным". Кроме того, Девитт также опроверг информацию издания о том, что глава ЦРУ Бернс тайно ездил в Москву в январе с мирным предложением от имени Белого дома. Сообщение швейцарской газеты спикер назвал "совершенно ложным".

Следует отметить, что недавно швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила о том, что в середине января 2023-го президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Якобы глава американского разведывательного управления предложил закончить войну в обмен на около 20% украинской территории, примерно совпадающей с Донецкой и Луганской областями. Обе страны отказались, пишет СМИ.

Напомним, американское издание The Washington Post писало, что в середине января этого года Уильям Бернс тайно посетил Украину. Директр ЦРУ встретился с президентом Владимиром Зеленским. Отмечается, что он прибыл, чтобы поделиться с украинским руководством ожиданиями дальнейших действий Кремля.

Следует заметить, что Бернс отмечает: Кремль пока не заинтересован в мирных переговорах – хоть и заявляет об обратном. По его словам, следующие полгода войны будут "критическими", потому что в Москве делают ставку на то, что "политическая усталость" охватит Запад.

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